Répétitions - "Pour l’Opéra de Canet-en-Rousillon, c’est une standing ovation" Camille Combal et Vincent Moscato

Pour le prime final, Camille Combal et Vincent Moscato débarquent sur le parquet de Danse avec les stars. Ils interpréteront une Carioca. Pour les aider, on retrouve Emmanuel Berne, ancienne partenaire d’Anouar Toubali. Entre fous rires, chutes et danses, les répétitions ne sont pas de tout repos... Clément Rémiens et Iris Mittenaere n'ont qu'à bien se tenir, notre couple de danseurs est prêt à enflammer le dancefloor. C’est pas l’Opéra de Paris mais l’Opéra de "Canet-en-Roussillion". Bonus de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.