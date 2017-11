Répétitions : Lenni-Kim danse pour sa maman

Après la semaine de Switch, notre plus jeune danseur, Lenni-Kim, revient aux côtés de Marie Denigot pour la Family Choice. Pour l’occasion, les familles doivent choisir la musique de leur prochaine prestation. Et c’est sa grand-mère qui lui annonce qu’il dansera sur « Maman » de Louane. Un hommage qu’il rendra à sa mère sur une danse pleine d’émotion. Une Rumba qui, on l’espère, émouvra nos juges - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8