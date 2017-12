Lenni-Kim et Marie Denigot : un parcours de combattants !

Cette semaine Lenni-Kim et le Caporal Denigot ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour travailler leur danse pour la finale afin de garder leur première place au classement. Pour ce faire, ils ont décidé de réaliser une valse sur la chanson « Perfect » d’Ed Sheeran et Beyoncé. Ils ont travaillé d’arrache -pied pour parfaire chorégraphie et tenter d’épater les juges et le public afin d’atteindre leur rêve : remporter cette huitième saison de Danse avec les Stars. Vont-ils y parvenir ? - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8