Répétitions : Lenni-Kim ne veut rien regretter

Après une très belle prestation la semaine dernière, Lenni-Kim et sa partenaire, Marie Denigot, détiennent la première place du classement et vont tenter le tout pour le tout afin de remporter cette huitième saison de Danse avec les Stars. Cette semaine est donc une semaine spéciale car,c’est la grande finale qui se joue, et nos danseurs ne peuvent pas se rater. Résultat ? Le Caporal Denigot compte bien faire travailler Lenni-Kim comme un forcené. Objectif ? Devenir les grands gagnants de cette année - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8