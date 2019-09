Pour cette première semaine, Christophe Licata et Linda Hardy répétaient un Tango Argentin. Une danse sensuelle et sexy, qui n’a pas manqué d’inspirer son danseur… Dans la joie et la bonne humeur, le couple de danseurs s’est amusé à employer le jargon du Tango Argentin. Une façon de s’entraîner qui n’est pas commune mais qui fonctionne ! Réussira-t-elle à convaincre le jury ? Extrait de l'émission du 21 septembre 2019 de Danse avec les stars.