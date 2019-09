Les OFF de DALS : Christophe Licata : "je pue la transpi"

Voici une nouvelle rubrique : les Off de DALS. presque à leur insu, les couples ont des micros ouverts toute la soirée. Et il s'en passe de belles. Ce soir, Linda Hardy et Christophe Licata ont dû faire face aux exigences de notre célèbre juge : Chris Marques. Pour cette seconde danse, le niveau monte d'un cran. Notre juge attend du couple de danseurs une salsa rythmique et pleine d'énergie. Attention, le jury sera intransigeant ! Extrait de l'émission du samedi 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.

