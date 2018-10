Quatrième semaine de compétition et nos danseurs ont déjà bien commencé à répéter. Lio et Christian Millette s'entraînent d'arrache-pied mais toujours avec le sourire. Et ça sautille un peu partout dans la salle de répét' ! Lio aime quand c'est facile mais le Quickstep n'est pas une danse facile, attention... - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.