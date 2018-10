Répétitions : Lio veut déposer les armes

Première semaine de répétitions pour Lio et son coach, Christian Millette. Les pas de danse s’enchaînent. Il ne reste plus beaucoup de temps pour que la chorégraphie soit vraiment parfaite et qu’elle plaise au jury. Pour Lio, le stresse monte. Pas facile de suivre un pro de la danse quand on a que quelques jours pour s’entraîner. Mais cette femme de caractère n’a pas dit son dernier mot. Trac ou pas, elle est bien décidée à faire honneur à son partenaire, Christian Millette. - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9