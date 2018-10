Répétitions – Lio et Christian : une danse pleine d’émotion…

Après le Chacha de la semaine dernière, on retrouve Lio et Christian en pleine répétition de leur nouvelle danse. Ensemble, ils vont travailler une danse beaucoup plus légère : le Foxtrot. Double objectif pour notre chanteuse : gérer ses émotions et les transposer sur cette danse. La confiance sera le maître-mot de cette semaine puisque Lio devra apprendre à se laisser guider tout au long de la chorégraphie. Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.