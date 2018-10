Répétitions – Lio : même les meilleurs peuvent douter...

La troisième semaine de répétitions continue pour nos danseurs. Lio et Christian Millette, son coach et partenaire, s'entraînent pour leur prochaine prestation. Mais Christian Millette trouve que Lio est ailleurs : "Tu n'es pas du tout, du tout avec moi !". Et pour Christian, si la chanteuse n'arrive pas à se concentrer, le couple de danseurs ne pourra pas avancer dans la chorégraphie. Les doutes, ça arrive, même aux meilleurs. Allez, courage ! - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.