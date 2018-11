Répétitions - "Meilleur trio !" Clément Remiens, Denitsa Ikonomova et Emmanuelle Berne

On retrouve Clément Remiens, Denitsa Ikonomova et Emmanuelle Berne en pleine répétition de leur danse. Un trio volcanique, prêt à tout pour récolter un maximum de point. "Meilleur trio", ils se sont entraînés d'arrache-pied pour tenter de convaincre le jury...L’heure des répétitions plateau est arrivée. La pression est à son maximum. Les candidats n’ont eu que quelques jours pour apprendre et répéter deux nouvelles danses. Seront-ils à la hauteur ? Extrait de l'émission du jeudi 08 novembre 2018 - Danse avec les stars