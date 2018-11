Répétitions - "Michaël je le sens, Michaël c’est ma vie" Héloise Martin et Christophe Licata

On retrouve Héloise Martin et son danseur Christophe Licata en pleine répétition de leur nouvelle danse. Cette semaine, ils danseront sur le titre "I want you back" des Jackson Five. Grand fan du roi de la pop, Christophe Licata est inspiré et ne cesse de trouver de nouveaux pas pour la chorégraphie. Michaël Jackson, c'est aussi l'occasion pour lui et Héloise de révéler face caméra le doux son de leur voix. Séquence humour garantie ! Bonus du jeudi 03 novembre 2018.