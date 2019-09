DALS - Répétitions : Moundir et son prince Ali

Moundir danse pour son fils Ali, né il y a quelques jours. Ali, un prénom cher à Moundir puisque c'est le prénom de son père parti trop tôt sans connaître sa femme et ses enfants. Lui et sa partenaire de danse Katrina Patchett se sont entrainés toute la semaine sur un chacha. Et cette semaine flottait un air de rébellion de chambrage. Heureux de danser pour son fils, Moundir a pris du plaisir à apprendre cette nouvelle chorégraphie. Le plaisir c'est bien mais le travail c'est mieux ! Et ça, sa partenaire de danse Katrina Patchett n'a pas manqué de le lui rappeler. Pour ce chacha, ils ont notamment dû travailler sa posture : « Tu as le dos rond Moundir, tiens-toi bien droit ». Extrait de l'émission du samedi 28 septembre 2019 de l'émission de Danse avec les stars.