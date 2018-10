Répétitions - "Muscle ton jeu" Basile Boli

Basile Boli et Katrina Patchett ont pu attaquer cette semaine plus sereinement que la précédente. Samedi soir dernier, ils ont su prendre en compte les conseils du jury pour ne pas se retrouver à l'épreuve du face à face. Mais pas question de se relâcher ! Le jury a été clair, leur niveau d'exigence augmente au fur et à mesure que les semaines avancent. Et le point premier à travailler pour notre ancien footballeur est la légèreté. Pour tenter de se hisser un peu plus haut dans le classement, les deux danseurs vont interpréter une Quickstep sur le titre de : Ma sorcière bien aimée. Vont-ils conquérir le cœur du jury et gagner des places au classement ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9