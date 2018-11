Répétitions - "Il n y a pas de compétition entre nous" Clément Rémiens et Iris Mittenaere

On retrouve Clément Rémiens et Iris Mittenaere en pleine répétition de leur danse. Demain soir et pour la première fois dans Danse avec les stars, nos deux finalistes interpréteront une valse sur le titre « Les Corons ». Aujourd’hui, nos deux finalistes font taire les mauvaises langues. Ils ne cessent de le répéter : il n y a pas de compétition entre eux. Pour cette danse inédite, Clément et Iris se sont débrouillés seuls. Le but : impressionner leurs danseurs Anthony et Denitsa. Rendez-vous demain pour le résultat final. Extrait de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.