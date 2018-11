Répétitions - "Je ne vais pas avoir le pouvoir" Pamela Anderson et Maxime Dereymez aux côtés de Katrina Patchett

Cette semaine, nos célébrités danseront deux fois. Une fois sur une chanson de Michael Jakcson et une autre fois, en trio. Pamela Anderson et Maxime Dereymez seront aux côtés de Katrina Patchett, ex danseuse de Basile Boli. Ensemble, ils performeront sur un Quickstep. Maxime le sait, cette semaine il n'aura pas le pouvoir. Les deux jolies blondes n'ont pas l'intention de se laisser mener à la baguette. Bonus du jeudi 08 novembre 2018 - Danse avec les stars.