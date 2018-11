Répétitions - "On a pas besoin d’eux" Iris Mittenaere et Clément Rémiens

On retrouve Clément Rémiens et Iris Mittenaere en pleine répétition de leur danse. A l’occasion de ce dernier prime, les deux finalistes ont décidé de s’unir pour offrir au jury et aux téléspectateurs une dernière danse. Sans coach et conseils, le couple de danseurs s’entraîne chaque jour pour tenter d’impressionner leurs danseurs respectifs. Mais quoi qu’il arrive, hors de question de demander de l’aide ! Ils n’ont besoin de personne. Advienne que pourra ! Bonus de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.