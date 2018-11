Répétitions - « On est motivé pour faire honneur à la région » Iris Mittenaere et Anthony Colette

Les répétitions plateau ont commencé. On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition de leur danse. Après avoir répété sur le parquet de Danse avec les stars, le couple de danseurs s’est confié sur cette semaine intensive. Notre miss univers avoue être ravie de danser sur les « gens du nord ». Elle souhaite faire honneur à sa région. On a hâte de voir ça ! Bonus du 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.