Répétitions - Pamela Anderson à terre pour sa danse avec Maxime Dereymez

Aujourd’hui, on retrouve Pamela Anderson et Maxime Dereymez en pleine répétition de leur nouvelle danse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Pamela donne de sa personne pour réussir ce nouveau prime de Danse avec les stars. Notre star internationale n’hésite pas à se rouler par terre pour répondre aux demandes de de son danseur, Maxime Dereymez. Une idée de figure renversante qui risque bien de séduire notre jury. Bonus de l’émission du jeudi 08 novembre 2018.