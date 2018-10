Répétitions : Pamela Anderson, sa déclaration d'amour à ...

C’est reparti pour une nouvelle semaine et ça commence fort pour notre star internationale, Pamela Anderson, et son coach et partenaire, Maxime Dereymez. La semaine dernière, le couple de danseurs était arrivé 4e au classement. C’est déjà pas mal ! Mais pour décrocher la première place, il va falloir faire encore mieux. Et pour y parvenir, Pamela Anderson va devoir se mettre à fond dans les répétitions. Heureusement que Maxime Dereymez est là pour l’encourager. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9