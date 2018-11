Répétitions : Pamela Anderson "Chez Maxime"

Pour cette semaine sépciale "Bienvenue chez nous", Maxime Dereymez a pris les devants ! Pamela Anderson et lui sont partis à la rencontre de sa famille. L'occasion pour notre star internationale d'en connaître un peu plus sur son danseur. Ce soir, le couple de danseurs devra performer sur une rumba. Et la pression est à son maximum puisque la semaine dernière, ils ont réussi à se hisser à la première place du classement ex equo avec Iris Mittenaere et Anthony Colette. Le jury sera-t-il convaincu ? Extrait de l'émission du 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.