Répétitions : Pamela Anderson dansera pour son ami Michael Jackson

Cette semaine, les répétitions sont rythmées par les musiques du roi de la pop : Michael Jackson. Pamela Anderson et Maxime Dereymez se sont entraînés sur le titre "Earth song". Et pour cette occasion, le couple de danseurs a décidé de tenter des choses nouvelles. Résultat des courses ? On retrouve Pamela Anderson à terre pour sa danse avec Maxime Dereymez. On a hâte de voir le résultat. Cette semaine, nos célébrités performent sur deux danses. Une en duo sur un titre de Michael Jackson et une en trio avec un autre danseur de la troupe. Extrait de l'émission du jeudi 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.