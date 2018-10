Répétitions – Pamela Anderson et Maxime Dereymez en canard !

En cette troisième semaine de compétition, notre star internationale, Pamela Anderson, et son coach et partenaire, Maxime Dereymez, s'entraînent d'arrache-pied pour être au top pour le prochain prime. C'est parti ! Et on commence par se mettre en position canard s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une danse des canards que nous font Pamela Anderson et Maxime Dereymez mais bien une magnifique chorégraphie que vous découvrirez samedi soir. Et pour le moment, ça rigole bien en répét' ! - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.