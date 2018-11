Répétitions - Pamela Anderson et Maxime Dereymez, des portés tout en souplesse !

On continue avec l'épreuve des "meilleurs portés". Cette fois-ci, c'est Pamela Anderson et Maxime Dereymez que l'on retrouve en salle de répétition. Et l'exercice n'a pas l'air simple. Le couple de danseurs n'arrive à se décider sur le porté à effectuer samedi soir. Cette séance de répétition a dû faire appel à la souplesse de notre star internationale, Pamela Anderson. Bonus du 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.