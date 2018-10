Après s’être blessée durant les répétitions, Pamela Anderson ne s’est pas découragée pour autant. La star internationale revient plus en forme que jamais et est prête à mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard. Coachée par Maxime Dereymez, elle n’a pas dit son dernier mot et compte bien aller jusqu’au bout de la compétition. On y croit ! - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9