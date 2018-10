Répétitions – Pamela Anderson et Maxime : "Nelson Monfort, sors de ce corps..."

Après le Chacha de la semaine dernière, on retrouve Pamela Anderson et Maxime Deryemez en pleine répétition de leur prochaine danse. Ensemble, ils vont travailler une danse qui fait suite à la danse moderne, la danse contemporaine. Dites adieu aux talons, et bonjour aux pieds nus… Ce sera comme à la plage samedi soir ! Pamela va pouvoir prouver une nouvelle fois au jury de quoi elle est capable. On a déjà hâte d’y être. Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.