Répétitions : Pamela Anderson, plus sensuelle que jamais

Ça va de mieux en mieux pour Pamela Anderson, notre star internationale. Cette nouvelle semaine de répétitions a été des plus intensives avec son coach, Maxime Dereymez, qui ne la lâche pas. Il y a pourtant encore beaucoup de progrès à faire s’ils veulent se hisser en haut du classement. La semaine dernière, Pamela Anderson et Maxime Dereymez n’étaient qu’à la huitième place avec un score de 22 points. Pour ce deuxième prime, le couple a bien l’intention de remonter la pente et de tout donner pour ça. Cette semaine est également un prétexte pour que nos juges préférés corsent encore un peu plus le jeu. Pour ça, ils ont lancé un défi à tous les danseurs. Vous verrez donc Pamela Anderson danser les yeux bandés pendant 15 secondes. Il ne faut pas rater ça ! - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9