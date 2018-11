Répétitions - Papy Clément et mamie Denitsa dans les studios de danse avec les stars

On retrouve Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova en pleine répétition de leur seconde danse. Ils interpréteront un jazz broadway sur le célèbre titre de Michel Sardou « La Java de Broadway ». Aujourd’hui, les entraînements sont à la rigolade. Le couple de danseurs ne manque pas d’imagination. A chaque danse, son accessoire. Pour cette seconde valse, Clément et Denitsa utilisent une canne… L’occasion alors pour eux de se prêter au jeu des imitations le temps de quelques minutes. Attention, découvrez en images grand-mère Denitsa et grand-père Clément ! Bonus de l’émission du 25 novembre 2018 – Danse avec les stars.