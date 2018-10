Répétitions : petit moral pour Jeanfi Janssens cette semaine

Après un score catastrophique au premier prime, Jeanfi Janssens et Marie Denigot se retrouvent à la dernière place du classement. Alors pour cette deuxième semaine de répétitions, Marie Denigot a décidé de corser les entraînements et Jeanfi Janssens qui a beaucoup de mal à suivre le rythme. L’humoriste peine à exécuter les enchaînements et s’emmêle les pinceaux. Ça va beaucoup trop vite ! Pourtant, il va devoir tenir la cadence s’il veut rester dans la compétition « Danse avec les stars ». En plus de tous les pas qu’il doit apprendre pour sa prochaine prestation, les juges lui ont lancé le défi de réaliser le plus beau déhanché qu’ils n’aient jamais vu. Pauvre Jeanfi ! - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9