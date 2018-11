Répétitions - "Quoi qu’il arrive on est super content" Iris Mittenaere et Anthony Colette

On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition plateau de leur première danse : une rumba. Le couple de danseurs s’est confié sur cette finale de Danse avec les stars. Fière d’être arrivés jusqu’ici, ils n’ont qu’un mot à la bouche : profiter et s’amuser. Quel que soit le résultat final, notre ancienne miss univers et son partenaire seront content. Plus qu’une journée avant de découvrir le verdict final. On vous laisse découvrir en images. Bonus de l’émission du samedi 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.