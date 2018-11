Cette semaine, on vous fait découvrir les coulisses des répétitions. Entre fous rires et chutes, les idées fusent et les moments cocasses s’enchaînent. « Les meilleurs profs », « du lâcher prise », « des câlins et des bisous » et du « rire », des rubriques déjantées pour un bêtisier réussi. Découvrez nos célébrités comme vous ne les avez jamais vues. Bonus du 03 novembre 2018 – Danse avec les stars.