Répétitions : Retour sur la semaine difficile d'Iris Mittenaere

Les répétitions n'ont pas été de tout repos pour Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette. En début de semaine, alors qu'elle répétait une rumba, notre miss univers est tombée et s'est fait mal au coccyx... Sous ordre du medecin, elle n'a pu reprendre les entraînements que le jeudi, soit deux jours avant le prime. Malgré sa blessure, Iris Mittenaere est plus motivée que jamais pour tenter de remporter sa place en finale. Réussira-t-elle ce pari ? Les juges seront-ils convaincus par sa prestation ? Bonus de l'émission du 25 novembre 2018.