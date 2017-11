Cette semaine, la famille de nos danseurs décide de la musique sur laquelle ils vont danser pour la Family Choice. Avec sa partenaire, Denitsa, Sinclair s’est préparé pour un Jive qui, on l’espère, lui fera remonter dans le classement. A l’avant-dernière place, il espère bien gagner des points avec une chorégraphie sur « Wake Me Up Before You Gogo » de Wham - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8