DALS - Répétitions : Sami El Gueddari, un coeur bleu qui ne demande qu'à s'ouvrir

Sami El Gueddari danse pour sa compagne Eve. Lui le coeur bleu, l'homme qui, de par son handicap et son passé de sportif, a appris à masquer son émotion va devoir ce soir lâcher prise. Et c'est pas si facile. aet Fauve Hautot se sont entrainés cette semaine sur une rumba. Danse sensuelle et romantique, la rumba nécessite une certaine proximité entre les deux partenaires... Une proximité qui n'est pas habituelle pour notre champion paralympique. Cette semaine, il a dû faire un travail sur sa capacité à partager des émotions. Réservé de nature, il n'arrivait pas à profiter du moment et restait sur la réserve. Extrait de l'émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.

