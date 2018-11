Répétitions - "Il se fout de ma gu**le" Terence Telle et Fauve Hautot

On retrouve Terence Telle et Fauve Hautot en pleine répétition de leur quatre danses sur le titre « Les lacs du Connemara ». Ambiance studieuse dans les studios. Le couple de danseurs réfléchit sur les pas de danse à choisir selon le rythme de la chanson. À défaut de danser sur la musique, Fauve Hautot pousse la chansonnette. Une façon de s’assurer qu’ils ne font pas fausse route sur les pas choisis. Et si Terence Telle écoute attentivement les conseils de sa danseuse, il en profite également pour se moquer de sa voix. Bonus de l’émission du 24 novembre 2018 - Danse avec les stars.