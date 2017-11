Répétitions : Sinclair, deux tigresses sinon rien

Si vous suivez les répétitions sur MYTF1 et plus particulièrement celles de Sinclair, vous savez déjà que notre roi du funk a quelques difficultés à maîtriser la fougue de sa danseuse Denitsa Ikonomova. Alors imaginez plutôt sa surprise quand il a appris, en début de semaine que Fauve Hautot allait se joindre à la bande… Ce n’est plus une mais deux tigresses à gérer. C’est simple Sinclair est tellement cramé, qu’il ne quitte plus son oreiller. Extrait de l’émission du 2 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8