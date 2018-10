Répétitions - "Je suis un petit démon" Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

La fin de la semaine approche et les répétitions s'intensifient. On retrouve Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova en pleine répétition du marathon de la danse. Danser peut parfois faire mal et l'acteur de "Demain nous appartient" en a fait les frais. En dansant, Clément Rémiens s'est pris un coup dans le nez par sa danseuse. Petit démon se tranforme en ange, Denitsa est au soin avec son poulain. Le cinquième prime approche, il faut être en forme ! Pas question qu'une quelconque chose vienne perturber la soirée - Extrait de Danse avec les stars 9.