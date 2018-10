Plus que quelques heures avant le prime spécial "Halloween" de Danse avec les Stars. Tous les couples ont travaillé dur pour proposer une nouvelle fois un spectacle époustouflant. On retrouve sur le parquet, Jeanfi Janssens et Marie Denigot. Mais quand le comique est dans la place, les répétitions se transforment rapidement en blague géante. Les répétitions des stars encore en compétition, c'est tous les jours sur MYTF1 ! Bonus Danse avec les stars 9