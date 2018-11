Répétitions - « T’as cru que j’allais danser comme Michaël Jackson » Iris Mittenaere et Anthony Colette

Cette semaine, c’est le prime spécial Michael Jackson dans Danse avec les stars. Nos stars, accompagnées de leurs danseurs, devront performer sur un titre du king of pop. On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition de leur nouvelle danse : un chacha. Et cette semaine, on rajoute une difficulté ! Les candidats devront, durant 20 secondes, effectuer un bout de chorégraphie de la chanson choisie. Samedi dernier, notre miss univers et son danseur, Anthony Colette sont arrivés à la deuxième place derrière Clement Remiens et Denitsa. Objectif de cette semaine : tenter de récupérer la première place. Bonus du 8 novembre 2018 – Danse avec les stars