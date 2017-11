Répétitions : Tatiana Silva a retrouvé son chouchou

Cette semaine, Tatiana Silva fait la pluie et le beau temps au côté d’Anthony Colette, le partenaire attitré de Joy Esther qui danse elle, avec Christian Millette. Ensemble, ils doivent préparer un jive sur la chanson « Maniac ». Cette danse demande une énergie toute particulière dans la mesure où elle est exécutée sur un rythme très rapide et avec des jeux de jambes assez fatigants. C’est le nouveau défi de Tatiana Silva et Antony Colette cette semaine ! - Extrait de l’émission du 11 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8