Répétitions : Tatiana Silva, les brunes ne comptent pas pour des prunes…

Sur le parquet de Danse avec les Stars, Tatiana Silva et Christophe Licata forment un des couples les plus équilibrés de la saison… Dans les salles de répétition, ils forment également un des duos les plus fun de la saison. Alors quand on leur ajoute un nouveau camarade de jeu (Nicolas Archambault, coach et partenaire pour la soirée des juges), on assiste régulièrement à des combats singuliers. Extrait de l’émission du 2 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8