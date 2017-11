Répétitions : Tatiana Silva dans la peau d'Irene Cara (Fame)

Lors du prime spécial « Family Choice », Tatiana Silva avait dansé pour son grand frère venu tout droit du Cap Vert sur une chanson qui leur rappelait Noël, « All I want for christmas is you » de Mariah Carey. Pour cette semaine placée sous le signe de la «Hollywood Night », changement de décor pour le couple de danseurs. Ils ont une semaine pour passer l’examen de la célèbre High School of Performing Arts de New York, tout comme leurs personnages dans le film « Fame ». Au programme : un chacha ! Extrait de l’émission du Samedi 25 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8