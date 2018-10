Répétitions - "Je te considère comme ma famille" Héloise Martin et Christophe Licata

Cette semaine, Héloise Martin a embarqué son danseur, Christophe Licata sur sa terre d’origine, la Bretagne. L’occasion pour le couple de danseurs de se dire ce qu’ils ont sur le cœur. Les semaines passent et des relations fortes se tissent. Héloise Martin a profité de cette petite escapade pour remercier Christophe Licata de l’avoir aidé à s’ouvrir et à se libérer de ses complexes. Moment émotion ! On vous laisse découvrir les images – Extrait danse avec les stars du 03 novembre 2018.