Répétitions - "Te quiero tous les deux" Anthony Colette, professeur de flamenco pour Iris Mittenaere et Jordan Mouillerac

On retrouve Iris Mittenaere, Anthony Colette et Jordan Mouillerac en pleine répétition de leur trio. Pour cette occasion, le danseur Anthony Colette s’improvise professeur de flamenco. Cheveux attachés, accent espagnol et ton sec, c’est une imitation réalisée à la perfection. Il ne reste plus qu’à espérer que cette danse soit à la hauteur de son imitation. Attention fou rire garanti ! On vous laisse découvrir en images. Bonus de l’émission du jeudi 08 novembre 2018.