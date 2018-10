Répétitions – Terence Telle et Fauve : "Demain, il faut de la tension"

Quatrième semaine de compétition, les corps commencent à fatiguer. Et pourtant, il va falloir une nouvelle fois répondre aux attentes des juges. Il y en a un, que les juges attendent : Terence Telle. Trop appliqué, notre jeune mannequin doit sortir de sa réserve. La demande se fait de plus en plus insistante. Sur le parquet de Danse avec les Stars, Terence Telle doit faire danser Fauve, la dominer. Mais est-ce possible de dominer Fauve ? La réponse demain. - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.