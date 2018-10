Répétitions : Terence Telle et Fauve Hautot, c’est pas du gâteau

La saison est lancée et les répétitions ont déjà biencommencé. Et avec Fauve Hautot comme coach, le mannequin, Terence Telle n’a pas une minute de répit. Cette semaine, le défi des juges est : la tornade. Quésaco ? Le couple de danseurs va devoir se débrouiller pour que tout soit parfait pour ce deuxième prime car ce soir les éliminations sont de retour. Et ce n’est pas un mais deux couples qui devront quitter l’aventure « Danseavec les stars ». La semaine dernière, Terence Telle et Fauve Hautot se sont hissés à la deuxième place avec 29 points. Ils vont devoir tout faire pour rester en haut du classement. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danseavec les Stars 9