Répétitions - Terence Telle et Fauve - Objectif : dompter la bête !

On en rêvait ! ils l'ont fait ! Fauve est de retour dans les salles d'entrainement et avec elle, son language fleuri. On la retrouve en compagnie de Terence Telle en pleine répétition. Ensemble, ils travaillent leur prochaine danse : un Paso Doble. Samedi dernier, Chris Marques a demandé à Terence de "dominer" sa danseuse...Il va pouvoir le prouver dès samedi prochain. Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.