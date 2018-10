Ces deux-là ont eu chaud la semaine dernière. Ils faisaient partie des favoris de cette saison, et pourtant samedi dernier Terence Telle et Fauve Hautot sont allés à l'épreuve du face à face. Sauvés par le public, ils savent que la compétition est véritablement lancée. On les retrouve aujourd'hui, à quelques heures du prochain prime en pleine répétition. - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.