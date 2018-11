Le Quickstep est une danse particulièrement technique et ce n'est pas Terence Telle, notre mannequin qui dira le contraire. On retrouve le aujourd'hui en compagnie de Fauve Hautot en salle de répétitions. Si hier et avant-hier, la présence de Shy'm electrisait la pièce, aAujourd'hui, la pression est retombée et le travail est acharné - Bonus Danse avec les Stars du 17 novembre 2018