Répétitions : Héloïse Martin "Christophe ne pourra jamais me porter"

Cette deuxième semaine commence bien pour Héloïse Martin et son coach, Christophe Licata. Après leur triomphe lors de la dernière soirée de cette nouvelle saison de « Danse avec les stars » et leur première place au classement, le couple de danseurs va devoir redoubler d’efforts pour garder leur avance. Et Christophe Licata ne veut aucun relâchement ! Cette semaine, les juges ont été d’humeur taquine car ils ont attribué à chaque couple un défi très spécial. Pour Héloïse Martin et Christophe Licata, ça sera de faire la planche… On attend de voir ! - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9